Дана Борисова возвращается в реабилитационную клинику в Таиланде

Вчера, 20:43

Известная российская телеблондинка Дана Борисова проинформировала своих поклонников, что снова возвращается в Таиланд на остров Самуи, где находится реабилитационная клиника. Об этом ведущая сообщила в своём Instagram.

Дана Борисова сообщила, что решила устроить себе внеплановый отпуск и поехать на неделю каникул отдохнуть на остров Самуи. «Пока, заснеженная Москва. Встречай Самуи. Еду отдохнуть и поддержать ребят в своей родной реабилитации. СОСКУЧИЛАСЬ!!!», - написала Борисова. Стоит отметить, что телеведущая после успешной шестимесячной реабилитации продолжает помогать зависимым людям и вдохновляет их своим примером.

«Молодец! Больше улыбок», «Даночка! Держись! Всем назло, но не сдавайся», «Уезжайте, так как опять употребляете?», «Как приятно, когда видишь, что ещё не всё потеряно.. Желаю удачи», «Даночка, ты умница! Все у тебя обязательно будет хорошо!», «Дана, вы похорошели и такая отдохнувшая на фото», - комментировали новость пользователи Instagram.