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Лоза прокомментировал инцидент с Ефремовым в театре

Вчера, 19:57

Юрий Лоза прокомментировал скандал с Юрием Ефремовым и предположил, что возможно артист просто не имеет другого мнения.

Видеоролик, на котором запечатлен разговор Михаила Ефремова со зрителями в грубой форме с нецензурной лексикой на спектакле прокомментировал популярный российский певец Юрий Лоза.

Артист отметил, что у Ефремова в голове всегда были лишь нецензурные выражения, которые стали его своеобразным брендом, нормой. В качестве примера он привел ситуацию с музыкальной группой «Ленинград», которая несмотря на употребление в песнях сплошных матерных слов, была признана лучшей рок-группой России, а это означает, что в стране официально разрешена ненормативная лексика на сцене.

Он отметил, что в СССР люди не матерились, а значит изменения произошли в восприятии. Он заявил, что уже давно считает актеров несамостоятельными персонами, которые возможно просто произносят чужие тексты. Лоза предположил, что у Ефремова может просто нет иных мыслей.


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