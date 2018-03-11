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Седой Олег Газманов напугал поклонников болезненным видом

Вчера, 20:16

Поклонники не на шутку испугались за здоровье Олега Газманова. На последнем фото, опубликованном в Instagram, певец выглядит не очень свежо.

Олег Газманов напугал поклонников своим уставшим видом. Фанаты подумали, что певцу нездоровиться, однако на самом деле он чувствует себя превосходно. Напряженный график дает о себе знать даже на лице молодых артистов, опытные звезды также подвержены усталости.

Олег Газманов на своей странице в Instagram опубликовал фото из номера отеля в Екатеринбурге, где сегодня у него был концерт в честь 75-й годовщины формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Газманов сообщил поклонникам, что был очень рад приглашению на это мероприятие.


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