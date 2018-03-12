Спутница Димы Билана очаровала подписчиков

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Поклонники Димы Билана были очарованы его спутницей на снимке, который он недавно опубликовал в своем микроблоге.

Недавно на странице завидного холостяка Димы Билана был опубликован интересный фотоснимок, на котором певец запечатлен рядом с красивой брюнеткой. Снимок с миловидной девушкой был сделан в неком ресторане. Поклонники, которые уже довольно давно ждут хороших перемен в личной жизни артиста выразили надежду, что рядом с ним его новая возлюбленная.

Подписчики сразу же начали делиться своим мнением о девушке. Фанаты сообщили, что незнакомка очень красивая, и пара довольно красиво смотрится. Также поклонников интересовало имя таинственной девушки, однако Билан пока никак не отреагировал на вопрос, и сообщил лишь, что вечер выдался довольно милый.

Напомним, что последние, довольно непродолжительные отношения, у Димы Билана были с моделью Еленой Кулецкой, которые вскоре завершились. После этого ему приписывали множество романов, но ни одни из них не были официально подтверждены.