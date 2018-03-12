Гречка, МОТ, Fink выступят в "Вечерний Ургант"

Сегодня, 05:45

В эфире программы «Вечерний Ургант» выступят певица Гречка, МОТ, Fink и другие артисты.

Съемки новых выпусков телепередачи "Вечерний Ургант» пройдут 12, 14, 15 марта. В понедельник, 12 марта, в студию Первого канала придет молодая певица Гречка (Анастасия Иванова), которая приобрела популярность совсем недавно, благодаря Александру Ионову, владельцу клуба «Ионотека» в Санкт-Петербурге, а выпуск с ней можно будет увидеть уже 13 марта.

Гостями Ивана Урганта 14 марта будут младший Владимир Пресняков, Артем Качер и Джиган, а уже 15 марта студию посетят музыкант из Великобритании Fink и рэпер Мот из России.