VistaNews.ru


Гречка, МОТ, Fink выступят в "Вечерний Ургант"

Сегодня, 05:45

В эфире программы «Вечерний Ургант» выступят певица Гречка, МОТ, Fink и другие артисты.

Съемки новых выпусков телепередачи "Вечерний Ургант» пройдут 12, 14, 15 марта. В понедельник, 12 марта, в студию Первого канала придет молодая певица Гречка (Анастасия Иванова), которая приобрела популярность совсем недавно, благодаря Александру Ионову, владельцу клуба «Ионотека» в Санкт-Петербурге, а выпуск с ней можно будет увидеть уже 13 марта.

Гостями Ивана Урганта 14 марта будут младший Владимир Пресняков, Артем Качер и Джиган, а уже 15 марта студию посетят музыкант из Великобритании Fink и рэпер Мот из России.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.