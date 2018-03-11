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Панин превратился в примерного отца для своей дочери

Вчера, 18:54

Алексей Панин продолжает "покупать" внимание дочери Анны. На 8 марта отец подарил девочке гироскутер.

Дочь Алексея Панина Анна как и все современные девушки показывает свои фото в Instagram. Сегодня девочка показала, какой подарок ей сделал отец на 8 марта. В Международный женский день Алексей Панин подарил дочери гироскутер, о котором она долго мечтала.

Актёр на своей странице в Instagram также опубликовал снимок Анны с букетом цветов, а в комментарии написал, что для его дочери 8 марта еще не закончилось. Поклонники Панина похвалили его за то, что он стал примерным отцом и начал заботиться о дочери, которая из-за его выходок осталась без внимания.


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