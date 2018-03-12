Анастасия Решетова показала совместный фотоснимок с Тимати

Сегодня, 05:15

Анастасия Решетова порадовала подписчиков в соцсети Instagram. Девушка показала новое совместное фото с рэпером Тимати. Снимок набрал за 18 часов более 157 тыс. отметок «Нравится».

Тимати и Решетова вновь предстали вместе перед вспышками фотокамер. Влюбленная пара не перестает удивлять своих поклонников новыми стильными образами и откровенными фотографиями. На этот раз пара продемонстрировала скрытые и загадочные образа.

«Красавчики, все-таки», - подчеркнула Решетова.

Анастасия привлекла внимание поклонников красивым приталенным платьем с прекрасным силуэтом. А Тимати представлен на рассмотрение публики в черных брюках и коричневом кожаном пиджаке. Дополнил образ рэпер бабочкой классического цвета и шапочкой в тон.

За 18 часов публикация собрала порядка 157 тыс. лайков и хороших комментариев.