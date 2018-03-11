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Леонтьев собирал деньги на концерте в Воронеже

Вчера, 18:50

Певец Валерий Леонтьев на концерте в Воронеже собирал деньги для своих проигравшихся танцоров.

Недавно в Воронеже в Event Hall в Сити-парке "Град" прошел концерт Валерия Леонтьева в рамках его юбилейной программы. Вместе с Леонтьевым в город прибыла его новая шоу-программа с необычными костюмами, танцорами и световыми эффектами, из-за чего была запрещена фото- и видеосъемка. Во время концерта артист несколько раз менял образ, исполняя любимые и знакомые всем хиты.

А в конце Народный артист России удивил зрителей необычным заявлением. Он сообщил, что недавно выступал в четырех странах, где не запрещен игорный бизнес, в связи с чем первые этажи в гостиницах были заполнены игровыми автоматами, рулетками, картами. Сам он в них не играл, однако его "орлы" крупно проигрались. После этого один из танцоров сошел со сцены в зал с протянутой шапкой, которую щедрые зрители заполняли деньгами. Обойдя весь зал, он поднялся на сцену, и высыпал содержимое шапки в предварительно вывезенный огромный чемодан.

Артист прокомментировал, что раньше они собирали деньги на строительство спортивных объектов, после - на их содержание, затем на возведения опор для моста через Керченский пролив, и призвал всех прибыть туда, ведь "все в доле". Он отметил, что его "друзья" в такие сложные экономические времена проявили чудеса самопожертвования, за что сердечно поблагодарил всех.


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