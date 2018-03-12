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Алла Пугачева покорила поклонников новыми фото

Сегодня, 04:45

Алла Пугачева удивила поклонников новыми фотографиями, которые она опубликовала в своем Instagram.

Недавно Алла Пугачева в компании подруг посетила показ популярного модельера Валентина Юдашкина. Снимками, сделанными на мероприятии, артистка и поделилась в сети, очаровав всех. Подписчики были приятно удивлены изменениям во внешнем виде Примадонны, которая отошла от привычного total black и предстала в светлом платьем и сапожках в тон наряду. Они отметили, что на фото Пугачева в красивом светлом наряде выглядит потрясающе, сияющей и элегантной.

Шикарная и молодо выглядящая Пугачева понравилась всем подписчикам, которые оставили под фото кучу комплиментов и лайков.


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