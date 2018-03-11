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Лена Миро обвинила Ольгу Бузову за накрутку подписчиков в Instagram

Сегодня, 17:52

Популярный ЖЖ-блогер Лена Миро проанализировала количество подписчиков в Instagram российской знаменитости Ольги Бузовой и западных звезд. В результате, Миро пришла к выводу, что Бузова явно накручивает своих фолловеров при помощи специальных программ.

«Когда я вижу у очередной Бузовой или Бородиной несколько миллионов подписчиков в Инстраграме, я всегда смеют в голос. Оля, 12 миллионов? Серьёзно?», - заявила интернет-блогер Лена Миро. По словам журналистки, максимум подписчиков, который может быть у знаменитостей из России это 3 миллиона, но никак не 12.

В качестве примера Миро привела известную во всем мире теннисистку Марию Шарапову, которую знают не только в России, но и на западе. Так вот у спортсменки в Instagram 3 миллиона фоловеров, а у Ольги Бузовой – 12,5 миллионов поклонников.


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