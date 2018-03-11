Егор Крид показал первые кадры со съемок шоу "Холостяк"

Сегодня, 17:50

Егор Крид анонсировал выход шоу "Холостяк" на ТНТ и показал первые кадры со съемок. Старт программы намечен на 20:00 по московскому времени.

Сегодня поклонники шоу "Холостяк" смогут увидеть первую серию программы, где произойдет знакомство Егора Крида с претендентками на его сердце. Певец уже аноансировал выход шоу у себя на странице в Instagram, показав кадры со съемок. Уже известно, что за сердце Егора будут бороться три девушки из Нижнего Новгорода.

Анастасия Смирнова, Полина Князева и Олеся Пожарская стали участницами шоу "Холостяк" и конкурентками еще 22 девушек со всей России. Претендентки на любовь Егора Крида настроены решительно и готовы бороться с конкурентками до последнего.