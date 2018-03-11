Рианну назвали самой популярной певицей по версии Apple Music

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Американская артистка барбадосского происхождения Рианна названа самой популярной певицей. Об этом сообщают эксперты сервиса Apple Music.

Музыкальная служба «яблочной» компании Apple Music составила ТОП-20 самых модных и популярных исполнительниц со всего мира. Лидирующую позицию в данной рейтинге почетно заняла певица Рианна, которую специалисты Apple Music посчитали самой успешней за последнее время. Стоит учесть, что Рианна опередила таких мировых звезд, как Бейонсе, Адель, Лана Дель Рей, Леди Гага и Пинк.

Сама артистка не ожидала такого признания со стороны Apple Music и прокомментировала свою победу в личном аккаунте в Instagram. По признаниям Рианны, она безумно благодарная своим фанатам и специалистам Apple за престижную победу и звание лучшей певицы.