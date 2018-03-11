Бузова в нижнем белье поехала на свидание в Воронеж

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Ольга Бузова назначила свидание в Воронеже и опубликовала фото в нижнем белье. Певица пригласила поклонников на спектакль «Мужчина нарасхват», который пройдет в Эвент-Холле.

Ольга Бузова порадовала своих фанатов из Воронежа анонсом спектакля «Мужчина нарасхват», в котором она примет участие. Певица досталась роль обольстительницы, которая разбивает сердца. Это амплуа совершенно не свойственно Бузовой в жизни, так как ей категорически не везет с мужчинами.

Ольга очень ранимая девушка и всегда влюбляется по-настоящему, однако ее последний избранник Дмитрий Тарасов это не оценил и уже женился на девушке "помоложе". Эта жизненная трагедия дала Бузовой толчок и теперь она самая высокооплачиваемая звезда в России. Ольга уже успешно попробовала себя в роли певицы, теперь она осваивает театральное творчество.

"Любимый Воронеж, я уже соскучилась. ловите валентинку. Свидание назначаем 19 марта. Жду вас всех на спектакле «Мужчина нарасхват» в Эвент-Холле", - написала на странице в Instagram Бузова.