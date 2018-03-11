Шарлиз Терон покорила поклонников белоснежным нарядом

Сегодня, 17:30

Шарлиз Терон поразила всех образом на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе, представ в студии в струящемся белоснежном наряде.

Голливудская звезда Шарлиз Терон потрясла всех своим образом в студии программы Джимми Киммела. Там 42-летняя актриса появилась в наряде от Givenchy, который был невероятно нежным, и включал короткие легкие брюки, прозрачную блузку с оборками, широкий черный пояс, а дополнили образ стильные черные сапожки на высоком каблуке. В макияже акцент был сделан на губах, которые украшала алого оттенка помада.

Снимки с весенней Терон были сделаны около помещения, где проходят шоу Киммела. Поклонники отметили, что такой образ очень идет актрисе.