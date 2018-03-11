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Ксения Бородина жестоко обманывает своих детей

Сегодня, 17:00

Ксения Бородина призналась поклонникам, что периодически обманывает своих дочерей ради собственной выгоды. Ведущая "Дом-2" зовет детей в ресторан поиграть специально, чтобы самой поесть.

Бородина считает, что в ее поступке нет ничего странного, ведь ее обман положительно действует на всех. Дети довольны, играют в ресторане, а она тем временем заказывает себе любимые блюда. Поклонники посмеялись с признания Бородиной.

Некоторые заявили, что иногда также хитрят, чтобы заманить своих детей туда, куда они категорически отказываются идти. Фанаты Бородиной называют ее очень хорошей мамой и женой, так как она успевает проводить время с дочерьми, работать и уделять время мужу.


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