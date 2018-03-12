Памела Андерсон считает, что Томми Ли болен

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Известная модель Памела Андерсон рассказала, что считает своего экс-супруга Томми Ли больным. Причиной такого мнения стала недавняя драка между Ли и их совместным с Андерсон сыном Брэндоном.

О случившемся Памела Андерсон написала в Сети. По ее словам, Брэндон пытался помочь Томми, но его попытки были безуспешны. В той драке с отцом сын защищал себя, а сам Томми является серьезно больным, что и показывает своими унизительными поступками и отсутствием контроля над собой. А все из-за алкоголя, к которому так пристрастился бывший барабанщик Motley Crue.

В свою очередь Томми Ли ответил, что не страдает алкогольной зависимостью и вполне здоров от других болезней, а все проблемы якобы возникают из-за непонимания другими его юмора. Драку с собственным сыном он объяснил тем, что просто хотел от него извинений.