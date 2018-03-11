Ольга Орлова нашла возле своего дома клад

Сегодня, 16:42

Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова раскрыла секрет, где каждый человек может найти клад. Певица и актриса советует поклонникам искать сокровища возле своего собственного дома.

"Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома", - написала на своей странице в Instagram Орлова.

Эти строчки она взяла из книги Паоло Коэльо. Вероятно, таким образом ведущая "Дом-2" хотела сказать, что зачастую человек не способен увидеть своё счастье, которое находится рядом. Ольга Орлова приписала к числу таких людей и себя. Только достигнув своего возраста певица смогла понять, что клад всегда был возле ее дома. Поклонники Орловой оценили новый снимок в Instagram и оставили возле снимка множество положительных комментариев.