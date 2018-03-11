СМИ: Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста трещит по швам

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Западные таблоиды снова заявляют, что пара Ким Кардашьян и Канье Уэст находится на грани развода. Кроме того, супругов даже не может помирить новорожденная дочь от суррогатной матери Чикаго.

Инсайдеры утверждают, что Ким Кардашьян неоднократно называла Канье Уэста «мужем из ада». После недавней поездки в Японию звезда реалити-шоу призналась, что устала терпеть истерики и эгоизм известного рэпера. По словам близкого окружения, Ким находится на грани развода и называет свой брак очень проблемным.

«Жизнь с Канье была, по меньшей мере, трудной, и Ким достигла своего предела», - говорит инсайдер. Также известно, что в последнее время пара предпочитает отдыхать отдельно, и пока Ким Кардашьян пребывала в Японии, её законный супруг отправился отдыхать в Европу.