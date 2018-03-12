Лев Лещенко мог погибнуть в авиакатастрофе

Сегодня, 02:45

Лев Лещенко рассказал о страшной тайне из своей жизни. В 1972 году певец мог погибнуть в авиакатастрофе.

Друг Льва Лещенко Геннадий Хазанов рассказал о страшной ситуации, которая произошла в жизни исполнителя. В 1972 году Лещенко приобрел билет на самолет и собирался отправиться на гастроли, однако в последний момент ситуация изменилась и певец был вынужден отказаться от поездки.

В результате самолет, в котором мог оказаться Лещенко, разбился, а певец чудом остался жив. Хазанов утверждает, что певец уже находился на паспортном контроле, когда вдруг резко передумал садиться в самолет. Сам Лещенко в том момент был глубоко шокирован и благодарен судьбе за то, что ему удалось остаться в живых.