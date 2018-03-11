Юный нижегородец заставил Пелагею плакать на шоу "Голос. Дети"

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Юный нижегородец произвёл фурор на музыкальном телешоу "Голос. Дети". В результате этого расплакалась Пелагея. Семилетний участник спел песню Остапа Бендера под названием "Белеет мой парус".

"Не могу больше, это просто невероятно. Я плачу не потому что это грустно, а из-за дикого восторга. Есть надежда, что ты укажешь на мою команду", - сказала певица Пелагея, повернувшись креслом в сторону сцены.

Леонид Новожилов вовсе не стеснялся плясать и ничем не уступал Андрею Миронову. Сразу было ясно, ребёнок имеет хорошие вокальные данные и актёрский талант. Весь зал скандировал юнцу после исполнения. Из жюри только Баста соизволил не поворачиваться к талантливому малышу.