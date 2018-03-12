Сергей Лазарев: Я возьму из приюта ещё одну собаку

Сегодня, 01:30

Сергей Лазарев, известный в качестве не только певца и актёра, но также успешного продюсера, сообщил, что возьмёт из приюта ещё одну собаку. О своём намерении он сообщил журналистам при интервью.

Лазарев считается в отечественном шоу-бизнесе одним из наиболее успешных. Ему удаётся всё, за что он возьмётся. Его последним проектом стало открытие в Москве первого магазина, где можно купить десерт для четвероногого друга.

Данный факт не стал неожиданным для почитателей Лазарева. Они давно отмечали его особенную любовь к собаке Дейзи, которую он взял из приюта.

Лазарев впервые увидел своего будущего любимца, когда снимался социальный ролик. Там звёзды шоу-бизнеса помогали находящимся в приютах животным найти своих хозяев.

Певца особенно взволновал чёрно-белый щенок, которого он решил забрать себе. Сейчас он сообщил, что хочет приютить и другое подобное животное, оказавшееся без хозяина.

Лазарев признался в любви к собакам и кошкам. Однако, с собачьей породой он дружит больше. Дейзи живёт с ним уже пять лет. Животное является дворнягой, но певец не находит в этом ничего страшного. «Дворяне», говорит он, зачастую намного умнее породистых псов с родословной.

За следующей собакой он намерен отправиться в приют уже на предстоящей неделе.