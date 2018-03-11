Тина Канделаки шокировала своих поклонников неожиданным признанием

Сегодня, 14:14

То, в чём призналась популярная телеведущая Тина Канделаки, изменило мнение о ней некоторых поклонников. Впрочем, большинство женщине просто не поверили.





Тине Канделаки исполнилось уже 42 года – это тот возраст, когда многие женщины перестают следить за собой и заметно «портят» свою внешность, считая, что интересная жизни закончилась. Но Тина Канделаки на своём примере показывает обратное. Её стиль и фигура – предел мечтаний даже молодых красавиц, а основными средствами сохранения шикарной внешности для женщины стали правильное питание и активный образ жизни.



Но Тина решила шокировать фанатов признанием в том, что на самом деле она всё делала через «не хочу». «Мне всегда лень идти в зал. Жутко лень!» - пишет телеведущая в блоге. Но на помощь приходит выработанная годами дисциплина. При этом поклонники даже не поверили кумиру, указав на то, что на ленивого человека она уж точно не похожа. А кто-то вовсе стал разбрасываться обвинениями в откровенной лжи: «У тебя зал дома и времени свободного вагон! Вот если бы ты работала с 8 утра хотя бы до 8 вечера, с одним выходным в неделю». Остальные же поддержали Канделаки в её постоянной борьбе за идеальное тело.