Пользователи Сети обсуждают целлюлит Виктории Бони

Сегодня, 14:12

Российская модель и телеведущая Виктория Боня часто публикует свои фотографии на страницах в социальных сетях. Очередное фото звезды стало не самым удачным – выбранный ракурс открыл поклонникам вид на целлюлит.

Популярная 38-летняя Виктория выбрала такую позу, которая позволила подписчикам тщательно рассмотреть ноги модели. Результаты оказались не утешительными – поклонники решили, что у Бони начался целлюлит. В комментариях сразу появились вопросы о том, не задумывалась ли звезда спрятать свои ноги подальше от камеры. Они порекомендовали не выставлять столь неудачные кадры напоказ. Обычно известная телеведущая выбирает более удачные ракурсы и позы.

Виктория Боня никак не ответила на такие замечания и вопросы от поклонников. Сама публикация звезды несла в себе несколько другой характер. Модель решила устроить конкурс, в котором сообщила, что победитель попадет в «сторис» Виктории.

Сама Боня сейчас находится на отдыхе в Тайланде, тем временем, пока жители России жалуются на непогоду.