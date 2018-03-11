Лидия Федосеева-Шукшина призналась в попытке покушения на убийство

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Известная в России Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «В гости по утрам». Мария Шукшина на центральном телевидении разговорила маму и услышала признание о попытке покушения на убийство из-за ревности.

Мария Шукшина взяла интервью у собственной матери. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала об отношениях с знаменитым супругом. Актер и режиссер неоднократно ревновал свою избранницу. Эти ситуации были беспочвенные и необоснованные, поскольку Лидия была верна своему мужу всю жизнь.

Актер с зажигательным характером однажды чуть не погубил супругу из-за собственной неосведомленности. В ходе беседы женщины вспомнили о Шукшине и почтили его светлую память хорошими словами.