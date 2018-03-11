«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко поразила пышными формами в бикини

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Манекенщица российского происхождения Анастасия Квитко в своем Instagram доказала, что является востребованной моделью. Очередные снимки в бикини восхитили поклонников девушки.

Недавно у Анастасия Квитко прошла очередная фотосессия на берегу океана. Девушка предстала на снимке в откровенном белоснежном купальнике, как для обложки популярного мужского глянца. На первом плане оказались выдающиеся ягодицы модели, которые могут конкурировать с пятыми точками ким Карашьян и Дженнифер Лопес.

Поклонники высоко оценили обнаженные снимки Квитко, однако некоторые фанаты заподозрили, что в ягодицах девушки все-таки находятся импланты. При этом сама Анастасия утверждает, что пышными формами её наградили исключительно природа.