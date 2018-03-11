Сестра Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь будущей дочери

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Хлои, одна из сестёр модели Ким Кардашьян, устроила вечеринку в честь будущей дочери. Там всё было в розовом цвете, а также не обошлось без рекламы и роскоши, как сообщает VladTime.

На Западе модно устраивать бейби шауэр – праздник перед рождением детей. Правда, даже среди артистов больше принято отмечать его скромно, но не для семейства Кардашьян. Хлои сняла для вечеринки номер в одном из пятизвёздочных отелей Лос-Анджелеса. Организацию праздника она доверила сёстрам и подругам.

Знаменитость показала пару снимков с вечеринки, отметив, что позже добавит ещё. Правда, гостям не очень понравилось убранство из-за обилия розового цвета и большого количества рекламы – спонсором вечеринки стал производитель «умного» динамика, потому на празднике много внимания уделялось именно этому.