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Лолита Милявская хочет стать няней для второго ребёнка Светланы Лободы

Сегодня, 12:59

Популярная певица Лолита Милявская поздравила Светлану Лободу с очередной беременностью. Она намекнула, что хочет заниматься воспитанием её второго ребёнка.

Роды Светланы Лободы запланированы на май 2018 года. В июне певица уже планирует вернуться к гастролям и концертным выступлениям. Лолита Милявская в свою очередь тесно общается с Лободой и уже намекнула о намерении заняться воспитанием её второго ребёнка.

«Ещё раз Поздравляюl!!!! Дашь понянчить??», - написала на своей странице Милявская. У женщины «без комплексов» уже взрослая дочь Ева. Ей в этом году исполняется 20 лет. Поэтому желание понянчить ребёнка вполне объяснимо. Кроме того, сама Лобода всегда называла Милявскую желанным гостем в её доме. Ряд прочих артистов уже успел в Кремле поздравить Лободу с будущими родами.


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