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Анастасия Волочкова не защитила дочь от хейтеров

Сегодня, 13:12

Анастасия Волочкова, которая является в Сети персоной очень обсуждаемой, решила и своей дочери дать персонально прославиться. Однако тут же было и первое испытание – комментарии подписчиков балерины, как сообщает VladTime.

  У Ариадны, дочери Волочковой, есть творческие наклонности. Балерина не раз указывала, как гордится этим, и радовалась, что девочка таким увлекается. Ариадна упорно занималась вокалом, и пришёл черёд для сольного выступления. Местом стал обычный ресторан, где проводили детский праздник, и Волочкова похвасталась выступлением дочери.

Однако большая часть поклонников не порадовались этому, а резко раскритиковали Ариадну. Они подчеркнули, что до певицы ей ещё очень рано и очень много нужно корректировать. Фанаты также спросили у Анастасии Волочковой, почему она не задумалась о защите ребёнка от хейтеров. Если сама балерина привыкла к тому, что её регулярно «поливают грязью», то для девочки это может стать большим ударом для психики.


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