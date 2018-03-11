Наташа Королева в Краснодаре напугала поклонников своим внешним видом

Сегодня, 13:30

Известная певица Наташа Королева недавно провела концерт в Краснодаре. Опубликованный ей снимок из центрального парка города заставил ее поклонников ужаснуться.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото на фоне небезызвестного колеса обозрения. Но не достопримечательность города привлекла внимание подписчиков, а то, как выглядит певица. Бледный цвет лица заставил побеспокоиться поклонников о здоровье звезды. Они сразу поспешили задать интересующие их вопросы о том, не заболела ли Королева.

Не только бледно лицо Наташи заставили взволноваться подписчиков, но и общий уставший вид певицы, а также выражение лица. Они полагают, что виной этому послужили плотный график концертов и высокая динамика жизни. Поклонники отметили то, как звезда полностью выкладывается на своих мероприятиях. Сама певица поблагодарила всех краснодарцев, присутствовавших на ее выступлении. Концертная программа Наташи Королевой продолжится уже в других городах.