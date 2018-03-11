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Седокова показала идеальный размер "мужского достоинства"

Вчера, 20:17

Анна Седокова показала на примере банана идеальный размер "мужского достоинства". Певица опубликовала фотографию фрукта в Instagram, чем вызвала на "сексуальную дуэль" Наталью Рудову.

Седокова рассказала в комментарии к фото, что Рудова постоянно критикует ее за отсутствие потока сексуальных фото в Instagram. Анна в свою очередь с ней не согласна, ее в этом поддержали и поклонники, так как Седокова уже мать троих детей и ей не следует так себя вести. Анна опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с бананом.

Седокова попросила поклонников поставить лайки под фото и таким образом она выиграет спор у Рудовой. Если фото Анны соберет больше лайков чем последнее эротичное фото Натальи, актриса перестанет публиковать сексуальные снимки и видео, а Седокова в свою очередь начнет размещать на своей странице "секси" фотографии.


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