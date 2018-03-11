VistaNews.ru


Анна Хилькевич показала первую фотосессию с дочкой

Сегодня, 12:01

Анна Хилькевич поделилась уникальными кадрами с подписчиками в Instagram. Звезда показала первую фотосессию с дочкой Ариной. Хилькевич получила много положительных комментариев от поклонников.

Первая фотосессия Анны Хильевич с Ри (так Анна коротко называет свою дочь Арину) состоялась накануне. Звездная мамочка подчеркнула, что не просто было сделать эти кадры, но удача им помогла. Анна не упустила возможности подчеркнуть возможности талантливого фотографа Сергея Сергеевича (@sergey_bermeniev). Хилькевич рассказала, как им было приятно работать вместе и любовь между матерью и ребенком попала в объектив фотокамеры. Впечатления от съемки остались позитивные, несмотря на юный 3-летний возраст Арины.

«Я привыкла работать быстро, но в этот раз было все иначе , как на экзамене, надеюсь что на новую сдачу я приду ещё», - подытожила Хилькевич.

Подписчики Анны не поскупились на лестные комментарии и поддержали новые начинания маленькой дочки Анны.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.