Анна Хилькевич показала первую фотосессию с дочкой

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Анна Хилькевич поделилась уникальными кадрами с подписчиками в Instagram. Звезда показала первую фотосессию с дочкой Ариной. Хилькевич получила много положительных комментариев от поклонников.

Первая фотосессия Анны Хильевич с Ри (так Анна коротко называет свою дочь Арину) состоялась накануне. Звездная мамочка подчеркнула, что не просто было сделать эти кадры, но удача им помогла. Анна не упустила возможности подчеркнуть возможности талантливого фотографа Сергея Сергеевича (@sergey_bermeniev). Хилькевич рассказала, как им было приятно работать вместе и любовь между матерью и ребенком попала в объектив фотокамеры. Впечатления от съемки остались позитивные, несмотря на юный 3-летний возраст Арины.

«Я привыкла работать быстро, но в этот раз было все иначе , как на экзамене, надеюсь что на новую сдачу я приду ещё», - подытожила Хилькевич.

Подписчики Анны не поскупились на лестные комментарии и поддержали новые начинания маленькой дочки Анны.