Ирена Понарошку решила обучать сына с помощью приложений на телефоне

Сегодня, 11:20

Ведущая Ирена Понарошку не понарошку попросила помощи у своих «подруг». Девушке срочно понадобился совет опытных мам в том, какие приложения лучше установить на гаджет её 6-летнего сына.





Она не стала развивать дискуссию на тему того, полезно ли это и как мамочки относятся к такому методу воспитания. Она прямо спросила: «Разыскиваются игры и приложения для детенышей 6-7-8 лет, которые не расшатывают нервную систему, а хоть что-нибудь развивают: мелкую моторику, внимание, логику, память и тд», - пишет Ирена в Instagram.



Делает она это не только во благо сыну, но и для того, чтоб уберечь свою совесть от мук. Вопреки тому, что многие мамы сегодня действительно выступают против использования маленькими детьми смартфонов, подписчицы активно приняли участие в обсуждении и посоветовали множество игр. Даже Ирене посоветовали – только не игру, а книгу психолога «Как отучить ребёнка от гаджетов».