Экс-участница "Дом-2" хочет влюбить в себя Егора Крида

Сегодня, 11:05

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Смирнова будет бороться за сердце Егора Крида. Источники собрали для своих читателей наиболее откровенные фото модели.

11 марта текущего года на федеральном телеканале запланировано начало нового сезона известного шоу "Холостяк". В этот раз роль жениха исполнит певец и покоритель женских сердец Егор Крид. За его внимание будут сражаться модели, блоггерши, ведущие, исполнительницы и обычные красавицы России.

Анастасия Смирнова известна как модель не только в своём городе. Кроме этого,она является экс-участницей скандального шоу "Дом-2". Девушка заняла первое место в конкурсе красоты под названием "Мисс Нижний Новгород".