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Басков мечтает стать многодетным отцом

Сегодня, 10:45

Николай Басков и Виктория Лопырева запланировали стать многодетными родителями. Как они заявили, скоро должна состояться их свадьба.

Известный певец мечтает, чтобы будущая супруга родила ему троих детей. Но на данный момент у возлюбленных даже нет времени на обычные свидания.

"Я распланировал своё время вплоть до мая, Вика занята до июля. Бывает, мы не можем состыковать время для наших встречь. На днях мы намеревались запланировать общий отпуск, но так и сделали этого. У нас постоянно разьезды", - сообщает Басков.

Теперь артист чувствует себя счастливым в отношениях. Как он считает, Виктория идеальная женщина, подходящая ему во всех смыслах. Во время интервью Николай сказал, что несмотря на то, что соскучился за Виккторией, он не откажется от своего творчества.


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