Луиза Галкина идеально говорит по-французски

Сегодня, 11:39

Маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже довольно хорошо умеет разговаривать на французском.

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором его 5-летняя дочка Луиза занимается французским с преподавателем. Причем у девочки довольно хорошо получается говорить на иностранном языке. Поклонники шоумена были в восторге от девочки. Данный ролик растрогал фанатов, которые отметили хорошие способности звездной дочки, однако посоветовали родителям не переутомлять детей, ведь на видео заметно, как девочка сначала с энтузиазмом выполняет все задания, поглядывая на папу, однако под конец начинает зевать, демонстрируя утомление.

Образованием детей звездные родители занимаются основательно. В особенном детском саду «Le chat botte» Луиза и Гарри изучают сразу два иностранных языка, обучаются хоровому пению, хореографии, балету, игре на нескольких музыкальных инструментах. Малыши участвуют в спектаклях на английском и французском языках. Известно, что ежемесячная плата за обучение в данном дошкольном учреждении составляет 320 тысяч рублей.