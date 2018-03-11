Беременная Лобода бросит сцену до июня 2018 года

Сегодня, 10:25

Поп-певица Светлана Лобода сообщила о второй беременности в соцсети Instagram. Артистка бросит сцену до июня 2018 года. Этот «отпуск» планирует посвятить новой программе и записи альбома.

Светлана Лобода посетила премию «BraVo» в Государственном Кремлевском дворце. Артистка призналась поклонникам, что ждет второго ребенка и уходит в декретный отпуск. Вновь обрадовать фанатов звезда планирует уже летом 2018 года. Подытожить события прошлого года Лобода решила благодарностью своих поклонников, зрителей, организаторов. Также отметила свою команду музыкантов.

Вокалистка обещает не терять времени даром и анонсирует запись нового шоу, песен, альбома. Презентация новинок состоится в октябре 2018 года.

«А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша», - рассказала Светлана в Instagram.

Поклонники позитивно восприняли новую информацию из первых уст. В комментариях желают иконе стиля здоровья и радости от рождения второго ребенка.