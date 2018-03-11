Анна Седокова мечтает быть здоровой

Сегодня, 10:10

Многодетная мать Анна Седокова рассказала поклонникам, что мечтает быть здоровой и оградить себя от рака груди. Для того, чтобы предотвратить развитие онкологии певица присоединилась к акции Женское здоровье.

Анна Седокова следит за своим здоровьем и занимается спортом. Певица является матерью троих детей, поэтому для нее крайне важно оставаться бодрой и активной. Седокова старается оградить себя от опасных заболеваний, поэтому присоединилась к акции Женское здоровье, а также призвала подписчиков следовать ее примеру.

Данная акция предусматривает посещение врача для предотвращения рака молочной железы. Седокова рассказала, что уже побывала в больнице и по результатам анализов и осмотра она абсолютно здорова.