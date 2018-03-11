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Анджелина Джоли призналась, что все время испытывает напряжение

Сегодня, 09:50

Известная красавица и актриса Анджелина Джоли призналась журналистам, что все время испытывает сильное напряжение и практически не отдыхает. Знаменитость после развода с Брэдом Питтом нашла утешение в детях и работе.

42-летняя актриса, режиссер-постановщик, а также мать шестерых детей Анджелина Джоли призналась, что после скандального и громкого развода находит настоящее удовольствие в том, что она редко находит свободное время в достаточно плотном графике. В недавнем интервью на вопрос о том, как она расслабляется, Джоли сказала: «Я действительно не расслабляюсь. Я одна из таких людей. Меня сводит меня с ума, когда люди говорят мне расслабиться. Я думаю, что многие мамы действительно не отдыхают. И как-то мы находим настоящее удовольствие в этом».

Когда дело доходит до воспитания своих детей, звезда Голливуда считает, что самым важным уроком, который она может преподать детям, это ценить других людей, поскольку Анджелина Джоли считает, что все плохие вещи в мире связаны с эгоизмом и отсутствием эмпатии.


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