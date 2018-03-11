Дана Борисова рассказала об интимных снимках

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Дана Борисова призналась, что любит фотографироваться без лифчика, после чего делится снимками «с кое-кем».

Скандально известная Дана Борисова откровенно прокомментировала "болезненную" ситуацию с ее интимными снимками. Недавно в сети были опубликованы интимные фото телеведущей Даны Борисовой, напоминающие снимки с сайта знакомств, вокруг которых разразился грандиозный секс-скандал. Борисова заверила, что большая часть сплетен и слухов вокруг нее - выдуманные, и этим занимаются журналисты, которые хорошо раскручиваются и зарабатывают на таких историях.

Женщина призналась, что любит делать интимные фото и сниматься «без лифчика». Подобные снимки она может оправить некоторым своим знакомым, а они затем «по доброте душевной» и публикуют их в Сети. Телеведущая заверила, что все истории о предложениях услуг интимного характера и эскорте с ее стороны - фейк, и она этим никогда не занималась.

В ее жизни сейчас довольно сложный период, ведь из-за алкогольной и наркотической зависимости она потеряла многих друзей, и мало кто остался рядом со звездой, поддерживая ее. Однако сейчас все налаживается, по ее словам, она не пьет и не употребляет наркотические вещества уже 11 месяцев.