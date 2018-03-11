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Лайма Вайкуле привлекала поклонников и завистников своим идеальным телом и подтянутым лицом. Артистка 31 марта отпразднует 64 года, а недавнее неудачное омоложение Вайкуле сделало ее клоном Пугачевой.

Лайма Вайкуле по мнению поклонников неоднократно становилась пациенткой клиник пластической хирургии. Такие данные певица никак не комментировала и предпочитала отмалчиваться от явного факта. Вокалистка не скрывает, что ее «молодость» связана с ранее сделанными абортами. Проведенные процедуры отразились на здоровье Лаймы и на ее возможности повторно забеременеть.

Сейчас же Вайкуле счастлива в браке с бизнесменом Андреем. Союз пары испытан 35-годами совместной жизни. Однако главным опасением для певицы является престарелый возраст.

«Беспомощная старость для артиста – самое страшное, что может быть», - подчеркивает Вайкуле.

Причину такого страха вокалистка видит в публике, привыкшей к молодому и активному исполнителю. Недавно Лайма прибегла к помощи пластического хирурга Аллы Пугачевой Андрея Искорнева. Специалист, по мнению поклонников Вайкуле, сделал копию Примадонны.