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В Сети ходят слухи о беременности 51-летней Натальи Штурм

Сегодня, 09:23

Наталья Штурм в свое время стала одной из первых отечественных звезд, баловавших своих поклонников своими пикантными фото в социальных сетях. С возрастом певица стала скромнее и пропала из публичного пространства. Однако, сейчас в Сети стали множиться слухи о возможной беременности 51-летней артистки.

Поводом для широкого обсуждения, стали снимки певицы, сделанные в магазине брендовой детской одежды. На них Штурм позирует, выбирая розовые детские платья. При этом, некая загадочная мужская рука постоянно присутствует в кадре. Конечно, было бы логичнее предположить, что Наталья выбирает наряды для своей крестницы или маленькой родственницы, но поклонникам желательно верить в самое невероятное.

Конечно, Штурм и в свои годы выглядит потрясающе, однако трудно поверить, что после полувекового юбилея певица способна решится на рождение ребенка. Наталья всегда отличалась прагматизмом, а поэтому понимает, что может обречь гипотетическую дочь на сиротство уже в самом нежном возрасте. Тем не менее, комментарии поклонников, написаны в превосходных степенях и с пожеланиями счастья. Сама Штурм свои фото не комментирует.


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