Юлия Перисильд обнародовала красивое фото с дочерями

Сегодня, 08:45

Юлия Перисильд выложила в сеть интернет редкие фотографии со своими дочками. Актриса занимается воспитанием двоих детей - Анны и Марии. Их отцом является режиссёр Алексей Учитель.

Данный снимок вызвал восторг у фанатов звезды.

"Дорогие друзья, как вы уже могли заметить я почти никогда не вылаживаю фото детей, но это стало исключением, снимок такой нежный, что я решила всем показать, не сдержалась. Я их очень люблю. Я буквально растворяюсь в своих девочках", - подписала фотографию Юлия.

Через некоторое время фолловеры начали положительно комментировать актрису и заметили, что её дочери растут очень красивыми.