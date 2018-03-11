Ведущий "Дом-2" поехал в другую страну ради подарка своей 50-летней поклоннице

Сегодня, 08:26

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов сделал необычный подарок поклоннице телепередачи. Ради исполнения мечты 50-летней Яны Михайловны он согласился приехать в Казахстан.

Старожил телепроекта рассказал об этом на своей странице в Instagram. Он поделился, что такое предложение поступило ему от сына женщины. Он написал ему, что его мама, которая проживает в городе Актау, в скором времени будет отмечать юбилей. Во время празднования дня рождения в комнату зашел Андрей, ведущий любимой передачи Яны. Черкасов поделился тем, что реакцию невозможно передать словами, ее надо было наблюдать. Сам телеведущий назвал ее не иначе как «шок радости». Женщина, переполненная восторгом, обняла и расцеловала Андрея, не веря в то, что он реальный.

Также он рассказал, что подобная реакция на его появление делает его счастливым. Подписчики ведущего в Сети отметили, что это является хорошим примером поведения, за что похвалили Андрея. На вопросы о том, сколько же стоил такой подарок Черкасов пока никак не ответил.