VistaNews.ru


«Попа прабабушки»: Регина Тодоренко не постеснялась похвалить свою внешность

Вчера, 20:56

Телеведущая Регина Тодоренко «на правах рекламы» призналась поклонникам в трёх вещах, которые она любит в себе. Фанатам показалось, что в признании много эгоизма.

 Регина Тодоренко призналась, что любит в себе стройные ноги, огромную попу, которую ей «завещала» прабабушка – польская еврейка и волосы. Густые волосы стали единственной проблемой для Регины, которая всегда умудряется портить их средствами красоты. Поклонники не поняли, шутила ли девушка, поскольку не все нашли на её теле большую попу или густые волосы: «А у Вас большая попа?», «Кто тебе об этом сказал?»

Также Регина Тодоренко попросила назвать три достоинства, которые они считают лучшими. Правда, не уточнила у кого. Так толику эгоизма продемонстрировали и её подписчики, расхваливая свою фигуру, навыки и умения, а чаще всего ум.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.