«Попа прабабушки»: Регина Тодоренко не постеснялась похвалить свою внешность

Вчера, 20:56

Телеведущая Регина Тодоренко «на правах рекламы» призналась поклонникам в трёх вещах, которые она любит в себе. Фанатам показалось, что в признании много эгоизма.





Регина Тодоренко призналась, что любит в себе стройные ноги, огромную попу, которую ей «завещала» прабабушка – польская еврейка и волосы. Густые волосы стали единственной проблемой для Регины, которая всегда умудряется портить их средствами красоты. Поклонники не поняли, шутила ли девушка, поскольку не все нашли на её теле большую попу или густые волосы: «А у Вас большая попа?», «Кто тебе об этом сказал?»



Также Регина Тодоренко попросила назвать три достоинства, которые они считают лучшими. Правда, не уточнила у кого. Так толику эгоизма продемонстрировали и её подписчики, расхваливая свою фигуру, навыки и умения, а чаще всего ум.