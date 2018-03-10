Виктория Боня подвергла себя опасности

Вчера, 20:41

Виктория Боня улетела отдыхать в Таиланд и уже опубликовала массу снимков для поклонников в Instagram. Там она выполнила на воде опасный трюк и порекомендовала не повторять подобное дома.

По словам Виктории Бони, она летела в Таиланд на протяжении десяти часов, а после уснула в номере и проспала добрых 13 часов. После такого отдыха селебрити готова на все, что подтверждает новый снимок из отдыха. Боня позирует в стойке на голове на доске для серфинга, но предупреждает, что трюк очень опасный для позвоночника, так как доска находится в движении.

Это позволило поклонникам судить, что их кумир находится в идеальной форме. Действительно, Виктория Боня очень хорошо выглядит и с удовольствием делится секретами красоты со своими подписчиками. Сколько продлится отдых знаменитости в Таиланде, она не сообщает, но лента в Instagram обещает быть горячей.