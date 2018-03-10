Мужа Аниты Цой срочно прооперировали в Германии

Вчера, 20:17

60-летнего вице-президента «Роснефти» Сергея Цоя срочно прооперировали в Берлине. В Сеть утекли доказательства, на которых видно, как певица Анита Цой склонилась над супругом.

Анита Цой отказалась как-либо комментировать произошедшее. На кадрах, попавших в Сеть, певица и по совместительству супруга 60-летнего Сергея Цоя склонила голову над вице-президентом «Роснефти». Что привело к хирургическому вмешательству на данный момент неизвестно. В социальной сети Instagram Цой упомянула, что для её семьи сейчас непростое время.

Поклонники уже тогда стали догадываться, что речь идёт о проблемах со здоровьем мужа. На видео можно также заметить, что мужчина находится уже не в реанимации, а также может двигать головой, всячески приветствуя свою супругу.