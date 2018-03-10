Урок рисования: Мария Погребняк учит сыновей делать макияж

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Модель Мария Погребняк является известной мамой троих сыновей. Как показалось девушке, уроков готовки мальчишкам было мало, поэтому она взялась учить их делать макияж.





В качестве модели выступила сама Погребняк. Её сыновья получили свои задания. Старший взялся за причёску, которая у него то и дело не получалась. Средний - за сложные моменты мейкапа, а младшему осталось дополнить образ красными губами. При этом Мария активно давала советы, что лучше с чем совмещать. В конце видео Погребняк посоветовала всем модницам запомнить лица «юных стилистов» и постараться к ним не попадать.



Кто снимал ролик пока неизвестно, однако некоторые поклонники предположили, что это мог быть супруг Марии. Это вызвало у них возмущение, поскольку мальчики на то и мальчики, что к косметике им прикасаться даже не нужно. В то же время другие фанаты только порадовались такому разностороннему развитию ребят и пожелали Марии удачи в будущих уроках.