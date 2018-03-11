Катя Жужа подкалывает Ксению Бородину модными покупками

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Катят Жужа подкалывает бывшую подругу Ксению Бородину модными покупками. Незримая война развернулась на просторах Instagram.

Катя Жужа и Ксения Бородина были практически лучшими подругами, но сейчас теледивы знать ничего не хотят друг про друга. На днях ведущая «Дома-2» отметила день рождения в Милане и опубликовала ряд снимков, включая ее любимые, где она позирует рядом с пакетами модных брендов в предвкушении открыть их.

Катя Жужа, которая явно побывала в Европе, также выложила в Сеть снимок с покупками и подписала фото так: «Шоппинг удался, теперь можно лететь домой. Р.s: надо не забыть процесс открывания пакетиков поснимать для «сторис». Поклонники поняли, кого подкалывает селебрити, и посоветовали ей так явно не показывать заинтересованность жизнью бывшей супруги. Предположительно, причиной ссоры стал флирт Жужи с Курбаном Омаровым, мужем Бородиной.