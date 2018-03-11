Ольга Сокол из "Дома-2" может потерять зрение

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Бывшая участница телешоу «Дом-2» может потерять зрение. Ольге Сокол уже провели несколько операций.

На данный момент у Ольги все еще плохое зрение, хотя девушке предстоит еще одна операция на глазах. Ранее Ольга поделилась с поклонниками информацией, что у нее очень сильно ухудшилось зрение и она почти ничего не видит. Девушка обратилась к врачам и выяснилось, что у нее серьезные проблемы: началось отслоение сетчатки глаза. Врачи сразу же отправили Ольгу в Краснодар, но лазерная операция уже не эффективна в таком случае, поэтому актрису отправили на операцию, которая прошла очень тяжело.

Однако даже на этом этапе проблемы девушки не решились. Операция дала краткосрочный эффект, и спустя несколько дней у Ольги опять упало зрение уже на втором глазу. Как рассказала Сокол, из глаза выкачивали жидкость и ставили туда силиконовую прокладку, с которой звезде придется жить несколько месяцев. И при этом ей все еще нужна операция на второй глаз.

Молодая девушка, в силу своего возраста (28 лет) очень волнуется за свое зрение. Ведь ее работа связана с написанием текстов и, ослепнув, она не сможет работать. На данный момент Ольга Сокол почти ничего не видит, хотя в больнице дают утешительные прогнозы, но ничего конкретного пока сказать не могут.