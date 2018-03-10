Дана Борисова рассказала о секс-зависимости

Сегодня, 17:51

Дана Борисова рассказала журналистам о своей секс-зависимости. По словам теледивы, это всего лишь слухи и она никогда не продавала свое тело.

Как рассказывает Дана Борисова, переписка с мужчиной о сексе за четыре тысячи долларов является подставной. Звезда экрана огорчена, что многие ее друзья поверили в эту историю и отказались поддерживать с ней общение. Борисова подчеркнула, что любит сниматься в нижнем белье, но усердно прячет ноги, на которых она замечает морщины. Возможно, недоброжелатель воспользовался именно такими откровенными снимками.

Дана Борисова с блеском поборола алкогольную и наркотическую зависимости, но больше всего боится сорваться на спиртных напитках, так как они находятся в доступности. Знаменитость лечилась в Таиланде, после чего призывает своих звездных коллег, имеющих проблемы, последовать ее примеру.